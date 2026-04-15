Lagerfeuer im Wald bereiten der Feuerwehr Bad Dürkheim zunehmend sorgen. Zuletzt meldete ein Passant am Dienstagnachmittag ein Feuer am Trimmdichpfad an der Weilach. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte gegen 17.20 Uhr ein ausgebranntes Lagerfeuer fest, das auf etwa zwei Quadratmeter brannte und tief in den Boden eingedrungen war. Die Feuerwehr setzte für Nachlöscharbeiten mehr als 1000 Liter Wasser ein.

Zuletzt hatte es auch Berichte über Lagerfeuer am Kriemhildenstuhl gegeben. „Die Feuerwehr möchte darauf hinweisen, dass offenes Feuer im Bereich des Pfälzerwaldes ausdrücklich verboten ist. Aufgrund der Wetterlage der vergangenen Tage ist die Vegetation an vielen Stellen trocken und Feuer können sich schnell unkontrolliert ausbreiten und Personen, Wild und Vegetation gefährden und erheblichen Personal- und Materialeinsatz bei Löscharbeiten erfordern“, heißt es in einer Mitteilung der Dürkheimer Wehr.