Die Dürkheimer Wehr musste am späten Mittwochabend zum Rahnfels ausrücken. Dort hatten Unbekannte an der Frankenthaler Hütte ein Lagerfeuer entzündet und nicht richtig gelöscht. Das Feuer wurde gegen 22.30 Uhr gemeldet. Sechs Feuerwehrleute kümmerten sich um die Glutreste an der Schutzhütte.