Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ist die freiwillige Feuerwehr Ellerstadt zu einem Flächenbrand im Bruch alarmiert worden. Nach Angaben von Wehrführer Kurt Rathgeber handelte es sich um etwa 50 bis 100 Quadratmeter, die in Flammen standen. „Wir hatten Glück, dass das Feuer früh entdeckt wurde und es nicht mehr so trocken war wie noch vor zwei Wochen. Sonst hätte die Sache anders ausgehen können“, erklärt er. So konnten 19 Ellerstadter Wehrleute mit zwei Einsatzwagen den Brand löschen. „Knifflig war aber, das Löschwasser an die Brandstelle zu bekommen. Dazu mussten wir eine 200 bis 300 Meter lange Leitung aufbauen“, schildert er eine Besonderheit des Einsatzes.