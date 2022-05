Am Donnerstag gegen 18.40 Uhr ist laut Polizei ein Brand in einer Wingertszeile im Nussriegel in Bad Dürkheim gemeldet worden. Es handelte es sich um eine Fläche von ungefähr ein bis zwei Quadratmetern. Die freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Der Eigentümer des Grundstücke konnte ermittelt werden und kam vor Ort. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.