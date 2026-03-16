Am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr gingen bei der Leitstelle Ludwigshafen mehrere Meldungen über eine starke Rauchentwicklung im Gewerbegebiet Bruch ein. Vor Ort stellte die Feuerwehr Bad Dürkheim fest, dass es sich um einem Brand im Bereich zweier Garagen handelte. Unter Atemschutz öffneten die Einsatzkräfte die Garagen und löschten das Feuer. „Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden“, berichtet ein Sprecher der Dürkheimer Wehr. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.