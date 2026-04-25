Der Freinsheimer Kindergarten „An der Bach“ steht im Zentrum einer Großübung der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde.

Am Samstag, 25. April, wird ab 14 Uhr unter dem Alarmstichwort „Brand mit Menschenrettung“ ein entsprechender Einsatz geprobt, bei dem auch Kinder und Kita-Personal sich beteiligen wollen, berichtet Zugführer Jens Blickensdörfer, der die Übung organisiert hat. Beteiligt sind die Feuerwehren Freinsheim, Weisenheim am Sand und Erpolzheim. Ein Großaufgebot an Wehrkräften wird von verschiedenen Seiten der Stadt an den Kindergarten heranfahren. „Wir möchten im Vorfeld auf die geplante Übung aufmerksam gemacht, damit sich niemand beunruhigt“, erklärt Feuerwehrsprecher Bodo Wenngatz.