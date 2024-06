Die Feuerwehr braucht mehr Platz. Grund dafür ist unter anderem, dass die Wehr mehr Betriebsstoffe für den Katastrophenschutz bereit halten muss. Jetzt ist Abhilfe in Sicht.

Die Fahrzeughalle in der Dr.-Kaufmann-Straße wurde vor 30 Jahren zuletzt erweitert. In der Zwischenzeit sei der Platzbedarf stetig gewachsen, erläuterte Bauamtsleiter Dieter Petry im Bauausschuss. So wurde ein Lagerraum für die Jugendfeuerwehr eingerichtet, ein Waschraum für die Einsatzkleidung geschaffen und ein Rettungsboot gekauft. Seit Beginn des Ukrainekriegs müssen außerdem größere Mengen an Betriebsstoffen für die Notstromaggregate gelagert werden. Das alles bringt das bisherige Gebäude an seine Grenzen.

Feuerwehrgerätehaus: Drei Varianten geprüft

Das Bauamt hat drei Varianten geprüft und dem Bauausschuss eine Erweiterung des Gebäudes in Richtung Norden vorgeschlagen. Lagerflächen von 8,50 Meter auf neun Meter sind vorgesehen. Sie wären auch als zusätzliche Stellflächen für weitere Fahrzeuge geeignet. Dahinter schließt sich das Betriebsstofflager mit 37 Quadratmetern an. An der Ostgrenze soll der Wäscheraum um 18 Quadratmeter vergrößert werden.

Die Kostenschätzung für die Erweiterung liegt bei 400.000 Euro. Den Rohbau soll der Baubetriebshof errichten. Viele Baufirmen hätten kein Interesse mehr an derart vergleichsweise kleinen Aufträgen, sagte Petry zur Begründung. Da frühestens im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden kann, sollen im Haushalt für das nächste Jahr 430.000 Euro für das Vorhaben bereit gestellt werden, um der Baupreissteigerung Rechnung zu tragen. Der Bauausschuss stimmte dem Vorgehen einhellig zu.