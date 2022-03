Bei einem Feuer rücken Brandbekämpfer heute mit speziell ausgestatteten Einsatzwagen, Blaulicht und Martinshorn an. Das war nicht immer so. Als die freiwillige Feuerwehr Herxheim am Berg am 8. März auf den Tag genau vor 150 Jahren gegründet wurde, waren sie schon froh, wenn sie auf eine der damals neuartigen Wasserspritzen zurückgreifen konnten.

Eine eigene Truppe zur Brandbekämpfung aufzustellen, war am 8. März 1872 eine politische Entscheidung. Die trafen Ortshistoriker Eric Hass zufolge der damalige Bürgermeister Heinrich Hilbert II. und die sechs Mitglieder des Gemeinderats. Dazu bewogen hatte sie der Umstand, dass die Gemeinde schon zwei Jahre zuvor bei dem Freinsheimer Mechaniker Richard Huck eine eigene Feuerspritze in Auftrag gegeben und dafür in ihrem Budget 850 Gulden bereitgestellt hatte, das Gerät nun aber auch „gehörig bedient werden müsse“, zitiert er aus einem Ratsprotokoll.

Zu jener Zeit waren der Bürgermeister und sein Stellvertreter meist auch die Wehrleiter und koordinierten die Löscheinsätze. „Die Löschmannschaft bildeten die Ratsmitglieder oder andere geeignete Dorfbewohner, die nicht älter als 50 Jahre waren“, sagt er. Brandbekämpfung war anfangs ausschließlich Männersache. Seit der Gründungszeit der Herxheimer Feuerwehr schwanke die Mannschaftsstärke stets zwischen acht und rund 30 Personen. Vom Feuerwehrdienst waren ihm zufolge in der Regel nur der Pfarrer, Schullehrer, Gerichtsschreiber, Bader, Dorfbüttel oder der Dorfschütz befreit – und natürlich alle Alten und Kranken.

Feuerwehrschläuche im Türmchen getrocknet

Zurück zur Ausrüstung: Die erste eigene Spritze hatte die Gemeinde sogar bereits 1855 angeschafft, weiß Hass. Diese wurde nach seinen Angaben in dem noch heute benutzten Feuerwehrgerätehaus neben dem Dorfgemeinschaftshaus untergestellt. „Dort wurden auch immer die Feuerwehrschläuche im Türmchen bei der Schulglocke zum Trocknen aufgehängt“, berichtet er. Ehe sich die Spritzen verbreiteten, wurden Feuer mit Eimern aus Leder oder Segeltuch und Menschenketten von einem Brunnen zum Brandort gelöscht. „Die Schuhmacher oder Sattler reparierten immer die zur Feuerwehrausstattung gehörenden Lederschläuche oder Eimer“, ergänzt Hass. Seit der Fertigstellung der Wasserleitung 1921 kann die Feuerwehr das erforderliche Löschwasser von den Hydranten beziehen. Jahrzehntelang sei zunächst Wasser aus dem 1913 eigens gebohrten Brunnen bei der Bahnfeldunterführung in den Vorratsbehälter gepumpt worden, der ungefähr 200.000 Liter fassen kann. „Er befindet sich bis heute beim Dörrling“, hebt der Ortshistoriker hervor. Inzwischen werde das Herxheimer Löschwasser aus vier Tiefbrunnen im Pfälzerwald gefördert.

Uniformen haben die Herxheimer Brandbekämpfer erstmals um 1920 erhalten, Schutzhelme seien sogar erst ab 1943 anhand von Quellen nachweisbar. Sämtliche Feuerspritzen mussten sie anfangs ausschließlich mit Muskelkraft betreiben. Dabei habe es sich um reine Kolbenpumpen gehandelt, die von zwei Leuten bedient werden mussten, um den nötigen Wasserdruck aufzubauen. „Noch heute ist Herxheim im Besitz einer kleinen fahrbaren zweirädrigen Feuerspritze, die damals die Münchener und Aachener Mobiliar-Feuerversicherungsgesellschaft spendete“, hat Hass recherchiert. Das erste Exemplar einer Motorspritze habe die örtliche Feuerwehr 1933 bekommen.

Kirchenbrand und Brandbombennacht

Doch selbst mit dieser effektiveren Spritze sei es nicht gelungen, den großen Kirchenbrand vom 4. auf den 5. August 1934 einzudämmen. „Dafür war die Feuersbrunst viel zu verheerend“, erklärt der Ortshistoriker. Ebenso chancenlos seien die Herxheimer Brandbekämpfer in der Brandbombennacht vom 5. auf den 6. September 1943 gewesen, als neun Großbrände gleichzeitig im Dorf tobten und am Ende 34 Häuser abgebrannt waren.

Während des Zweiten Weltkriegs kam es in der Gemeinde wie andernorts auch zu etwas seinerzeit Außergewöhnlichem: einer Frauenfeuerwehr. Das habe daran gelegen, dass die Männer entweder noch beim Militär dienen mussten oder sich in Gefangenschaft befanden.

Bis sie zum ersten Mal zu einem Einsatz fahren durften, mussten die örtlichen Wehrleute sich bis 1952 gedulden. Dann bekamen sie in Form eines ehemaligen Militärfahrzeugs ihr erstes Feuerwehrauto. Das war bis 1971 im Einsatz. Auch dessen Nachfolger, ein roter VW Kombi, habe lange durchgehalten, nämlich bis 1992. „Danach kam wieder ein Volkswagen als Feuerwehrauto in die Gemeinde, der legendäre RT 31, den die meisten Herxheimer bestimmt noch gut kennen“, ist Ortshistoriker Hass überzeugt.

Lange keine Todesopfer durch Feuer

Trotz all der aus heutiger Sicht anfänglich sehr schlichten Ausstattung in den ersten Jahrzehnten seit der Gründung vor 150 Jahren hatten die Herxheimer Brandbekämpfer lange Zeit keine Todesopfer durch Feuer im Dorf zu beklagen. Das änderte sich laut Hass erst am 12. Dezember 1987, als der 22 Jahre alte Bruno Müller bei einem Brand in seinem Elternhaus in der Straße „Pfaffenhof“ starb. „Das konnten selbst 120.000 Liter Löschwasser nicht verhindern“, erklärt er und ergänzt: „Das war bis heute der schlimmste Feuerwehreinsatz in der Geschichte unserer Dorffeuerwehr.“

Neben der Brandbekämpfung dehnten sich die Aufgaben im Laufe der Zeit der Feuerwehr immer mehr auf die Hilfe bei Verkehrsunfällen und Unwetterschäden aus. So seien die Herxheimer zusammen mit den Kameraden 19 anderer Feuerwehren am 17. Juni 1934 zu dem großen Waldbrand bei der Lindemannsruh ausgerückt, bei dem 800 Morgen Wald vernichtet oder stark beschädigt wurden.