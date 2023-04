Die Feuerwehr Wachenheim hat einen etwa zehn Meter langen Nadelbaum am Donnerstagvormittag vom Zufahrtsweg zum Wochenendhausgebiet Mittelberg entfernt. Wie Wehrführer Thomas Münch berichtete, waren am Einsatz um 11 Uhr acht Feuerwehrleute beteiligt. Sie zersägten die morsche Kiefer, die umgefallen war, mit einer Motorkettensäge, lagerten die Teilstücke am Wegesrand und informierten den zuständigen Förster. Robert Kirchner, Forstrevierleiter beim Forstzweckverband Mittelhaardt und zuständig für den Wachenheimer Stadtwald, kennt die Problematik in diesem Gebiet. „Hier sind in nächster Zeit Verkehrssicherungsmaßnahmen geplant“, informiert er auf Anfrage. Der Bereich, in dem die Kiefer umfiel, sei südseitig ausgerichtet. Den Nadelbäumen mache der Klimawandel zu schaffen. Komme dann an einem typischen Apriltag eine starke Windbö, könne ein morscher Baum schon mal umfallen. Der Forst hat geplant, erst die Bereiche entlang der Talstraße zu durchforsten und dann die Ortsrandbereiche Poppental und Mittelberg.