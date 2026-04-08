Die Feuerwehr Bad Dürkheim wurde am Mittwochmittag zu einem Wohnungsbrand in die Kappesgärten in Bad Dürkheim alarmiert, vor Ort musste die 25-köpfige Mannschaft angebranntes Essen aus einer Wohnung entfernen. Wie Thomas Wolf von der Wehr mitteilt, hatten sich die Bewohner der städtischen Wohnung beim Eintreffen der Wehr gegen 13.25 Uhr schon unverletzt ins Freie gerettet. Der erste Trupp entfernte unter Atemschutz das Brandgut, der zweite Trupp kühlte die Herdplatte herunter. Anschließend wurde die Wohnung belüftet, ob sie weiterhin bewohnbar ist, sei noch unklar, so Wolf. Vor Ort waren auch zwei Rettungsfahrzeuge.