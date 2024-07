Weil die Brandmeldeanlage am Hauptsitz der VR Bank Mittelhaardt am Schlossplatz in Bad Dürkheim am Montagabend losging, musste um 19.30 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Gebrannt hat es jedoch nicht, wie der stellvertretende Wehrleiter Markus Lang auf Anfrage mitteilte. Ursache war ein technischer Defekt. Der zuständige Objektmanager der Bank kümmere sich nun darum.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz.