Bei zwei Einsätzen waren beim Unwetter am Sonntagabend Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Freinsheim im Einsatz. In Weisenheim am Sand waren die Keller zweier nebeneinander liegenden Anwesen in der Gartenstraße mit Wasser vollgelaufen. Deshalb wurde gegen 22.18 Uhr die Feuerwehr gerufen. Nach einer guten Stunde hatten die Feuerwehrleute die Keller trockengelegt. Sie waren mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften ausgerückt.

Zweiter Einsatz war kein Fall für die Feuerwehr

Zuvor war die Feuerwehr aus Erpolzheim gegen 22.15 Uhr zu einem Anwesen in der Bahnhofstraße gerufen worden, bei dem Wasser eindringe. Der Einsatzleiter stellte vor Ort jedoch fest, dass es kein Einsatz für die Feuerwehr sei. Daher rückten die zwei Fahrzeuge mit zehn Feuerwehrleuten wieder ab gen Gerätehaus.