Zu einem Einsatz in der Halsbergstraße in Bad Dürkheim ist die Dürkheimer Feuerwehr am Sonntag kurz vor 10 Uhr alarmiert worden. Grund war nach Angaben des stellvertretenden Wehrleiters Markus Lang ein Baum, der auf eine Telefonleitung gestürzt war. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Einsatz für die zehn Feuerwehrleute, die mit zwei Fahrzeugen angerückt waren, vorbei.