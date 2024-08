Die Feuerwehren Weisenheim am Sand und Freinsheim haben am Donnerstagmorgen eine 61-Jährige aus einem Auto befreit, das auf der L454 zwischen Birkenheide und Weisenheim am Sand aus bisher ungeklärten Gründen im Graben gelandet war. Laut Udo Gumsheimer, Wehrführer in Weisenheim am Sand, musste die Feuerwehr um 11.17 Uhr die Beifahrertür mit einem Spreizgerät öffnen, um die Fahrzeugführerin aus dem Wageninneren zu holen. Der Unfall hatte sich kurz nach dem Eyersheimer Hof in Fahrtrichtung Weisenheim am Sand ereignet. Wie Gumsheimer weiter erklärte, waren Ersthelfer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits zur Verunglückten ins Wageninnere gelangt und hatten sie erstversorgt. Die Wehren waren mit knapp 20 Personen vor Ort. Die Pkw-Fahrerin wurde laut Polizei für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro.