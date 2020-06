Am Samstag um 16.42 Uhr hat sich ein Greifvogel in einem Netz am Kanonenturm der Freinsheimer Stadtmauer verfangen. Die Freinsheimer Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und vier Rettern an, um dem Vogel zu helfen. Mit Hilfe einer Steckleiter konnte ein Feuerwehrmann ihn erreichen und aus seiner misslichen Lage befreien. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet.