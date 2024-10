Beim jährlichen Ehrungsabend wurden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürkheim geehrt und befördert. Ausgesprochen wurden die Ehrungen und Beförderungen von Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt ( CDU).Bauernschmitt betonte, wie wichtig das Ehrenamt sei, hob Wehrleiter Markus Lang hervor. Die Bürgermeisterin habe gelobt, wie viel Kraft und wie viele Stunden die Freiwilligen Helfer leisteten. Im laufenden Jahr hatte die Freiwillige Feuerwehr nach Langs Angaben bisher 205 Einsätze.

Das Silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz für 25-jährige aktive pflichttreue Tätigkeit bei der Feuerwehr wurde an Thomas Hanewald, Marcel Schmidt, Sven Thomsen und Peter Walther verliehen. Die Stadtehrennadel in Silber für über 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr wurde an Thomas Hanewald, Daniel Postel senior und Peter Walther verliehen.

Andreas Schwürzinger wurde zum ehrenamtlichen Gerätewart bestellt. Zum stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart wurden Andreas Schacht, Malte Ansätt und Tim Hausch bestellt.

Befördert zum Hauptbrandmeister wurde Peter Schneeganß und zum Oberbrandmeister Thomas Wolf.

Zum Hauptlöschmeister wurden Alexander Jene, Jürgen Lauter, Daniel Postel und Thomas Weiss befördert Oberfeuerwehrmann darf sich jetzt Fabian Asel nennen.