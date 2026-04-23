Die Feuerwehr kommt wenn’s brennt. In Bad Dürkheim dauert das aber oft zu lange – und das liegt vor allem an zwei Gründen.

In Bad Dürkheim sorgen derzeit 65 Männer und Frauen dafür, dass Brände gelöscht, Unfälle versorgt und Wasser aus den Kellern gepumpt wird. Das sind zu wenige, wie der neue Feuerwehrbedarfsplan nun offenlegt. Und die Personalstärke ist nur ein Problem.

Der Feuerwehrbedarfsplan ist das „Steuerungsinstrument zur rechtssicheren Wahrnehmung der Pflichtaufgabe Gefahrenabwehr“, wie es im Behördendeutsch etwas sperrig heißt. Die Inhalte allerdings sind handfest. In einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hat Feuerwehrberater Michael Ufer am Dienstag die Ergebnisse des Plans vorgestellt, den die Stadt Bad Dürkheim vor zwei Jahren beauftragt hat. Ufer hat in seiner Analyse nicht nur ein Personalproblem ausgemacht, es sei vor allem auch ein Problem, dass sich die Wehr auf einen Standort – in der Dr.-Kaufmann-Straße – konzentriere.

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Abgehängtes Hardenburg

Besonders deutlich zeigten sich die Herausforderungen in den Stadtteilen Hardenburg und Leistadt, wie Ufer ausführt. Hier hat sich der Experte die Jahre 2022 und 2023 angesehen. Nicht einmal schaffte es die Wehr in diesen Jahren, innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort zu sein – wie es eigentlich sein sollte. Für Ufer ist das ein strukturelles Problem. Durch die Lage des Gerätehauses seien diese Gebiete in der vorgegebenen Zeit gar nicht zu erreichen.

Dazu komme aber noch das personelle Problem. Selbst in einem Stadtteil wie Ungstein, der in unmittelbarer Nähe des Gerätehauses liegt, erreichte die Feuerwehr nur in ungefähr der Hälfte der Fälle innerhalb von zehn Minuten. Das liege an der Anzahl der Mitglieder der Wehr, analysiert Ufer. Denn oft kann schon die Ausrückzeit von sechs Minuten nicht eingehalten werden, weil am Feuerwehrgerätehaus schlicht nicht genug Kräfte eingetroffen sind, erklärt Ufer. Die Wehr kann aber erst ab einer gewissen Mindestanzahl ausrücken.

Neue Feuerwehreinheit alternativlos

Lösungen hatte der Experte auch im Gepäck: Im Ortsteil Hardenburg müsse ein eigener Standort der Feuerwehr eingerichtet werden. Die reine Fahrzeit zur Wache betrage acht Minuten, daher gebe es zu einer neuen Feuerwehreinheit dort keine Alternative.

Etwas einfacher sei es, zügig eine Lösung im Stadtteil Leistadt zu finden. Hier käme auch eine Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Freinsheim in Frage. Denn die Kallstadter Wehr ist deutlich näher dran. Auch für Seebach brauche es eine Lösung, denn mit nur einem Standort sei der Ortsteil ebenfalls nicht schnell genug zu versorgen, so Ufer.

Mehr Standorte verringerten die Anfahrzeiten der Einsatzkräfte, betont der Experte. Auch die Schaffung hauptamtlicher Stellen könnte Entlastung sorgen. Ebenfalls eine Lösung könnten Homeoffice-Arbeitsplätze sein, also Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, im Gerätehaus ihrem normalen Job nachzugehen, führt Ufer aus. „Es ist ein fließender Prozess, es geht nicht von null auf hundert“, betont Ufer. Allein die Grundausbildung eines Feuerwehrmannes oder einer -frau kostet zwei Jahre Zeit.

Wehrleiter: „Großer Batzen“

Größter Brocken könnte die Personalgewinnung sein. Die Minimalstärke von 64 Einsatzkräften erfülle die Stadt mit 65 Kräften gerade so. Die Sollstärke liege bei 96, sagt Ufer. Mit einer neuen Einheit für Hardenburg/Grethen müssten mindestens 12, besser 18 Einsatzkräfte hinzukommen, womit die Wehr je nach Rechnung noch elf, für die Sollstärke aber weitere 49 Einsatzleute benötigt.

„Es war uns schon bewusst, dass etwas auf uns zukommt“, sagte Boris Ronstadt, Leiter der Wehr. Die Personalentwicklung stagniere, sei sogar leicht rückläufig. Das Ziel sei es nun, mehr Freiwillige zu gewinnen. Derzeit sei die Feuerwehr dabei, die Einsatzzentrale in Eigenleistung zu sanieren, betonte er den Arbeitseinsatz seiner Wehr. Neben den Einsätzen und Übungsstunden sei es ein „großer Batzen, der auf uns lastet“. Schließlich mache die Truppe die Arbeit „freiwillig und ehrenamtlich“. Ronstadt kündigte eine große Personalgewinnungskampagne an.

Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) sagt, es gebe durch den Bedarfsplan nun einen klarenAuftrag zu machen. Es gelte, sich noch intensiver mit dem Thema Brand- und Katastrophenschutz zu beschäftigen. Mitgliederwerbung und Standortsuche seien die größten Themen.

„Dass wir bei der Feuerwehr etwas tun müssten, wussten wir schon vorher“, sagt der Erste Beigeordnete Claudius Günther (CDU). Thomas Giel (Grüne) zeigte sich überrascht: „Ich dachte, wir hätten immer alles gemacht, was notwendig war.“ Mit der Summe an Maßnahmen und notwendigen Veränderungen habe er nicht gerechnet.