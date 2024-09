Wegen eines Kellerbrandes war die Feuerwehr der VG Freinsheim am Donnerstag zwei Stunden im Einsatz. Wie Feuerwehrsprecher Bodo Wenngatz mitteilte, war der Alarm gegen 7.45 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen an der Ecke Dürkheimer Hohl/Dr.-Lehmann-Straße in Freinsheim konnten die Einsatzkräfte bereits eine deutliche Rauchentwicklung aus den Kellerfenstern des betroffenen Gebäudes feststellen.

Zwei Trupps gingen mit Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller. Dank des schnellen Eingreifens habe das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden können, so Wenngatz. Um Glutnester effektiv ablöschen zu können, wurde brennendes Material durchs Kellerfenster ins Freie geworfen und dort weiter gelöscht.

Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Verletzt wurde zum Glück niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind unbekannt.