Was ist da los am Feuervogel? Das Denkmal am Dürkheimer Stadtplatz ist seit einiger Zeit eingezäunt, Steine liegen lose herum. „Der Feuervogel wurde Anfang April durch einen wegrollenden Pkw beschädigt“, teilt die Stadt auf Nachfrage mit. Aus diesem Grund hätten die gebrochenen und verschobenen Sandsteinabdeckungen abgebaut werden müssen. Nun soll es eine Steinmetzfirma richten. Die Kosten belaufen sich laut Stadt auf 2200 Euro.

Der Feuervogel wurde 1970 vom Frankenthaler Künstler Walther Perron gestaltet. Das Kunstwerk erinnert an den Bombenangriff auf Bad Dürkheim gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, an Krieg und Wiederauferstehung. Die 2,70 Meter große Skulptur aus Aluminium-Kunstguss wurde durch Spenden aus der Bevölkerung finanziert.