Die Asphaltarbeiten beim Kreiselbau auf dem Feuerberg haben sich verzögert. Das hat auf Nachfrage Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Speyer, mitgeteilt. „Unser Auftragnehmer hatte Probleme, einen zusätzlichen Asphaltfertiger bereitzustellen“, erläuterte er. Nach aktuellem Stand sind die Arbeiten am Asphalt nun ab der kommenden Woche erst geplant. Diese hätten eigentlich in dieser Woche fertig gestellt werden sollen. In den Wochen darauf stehen laut Schafft Restarbeiten an wie Markierung und Beschilderung sowie Fugenarbeiten. Wenn alles wie geplant weiter verläuft, sollte der Kreiselbau Anfang/Mitte April fertig sein. „Dann wären wir immer noch ungefähr im angegebenen Zeitraum fertig“, erläuterte Schafft.