„Feuer und Eis“ sind die 3. Fototage Freinsheim überschrieben, die vom 11. bis 13. November im Von-Busch-Hof über die Bühne gehen und mit dem vielleicht nicht mehr ganz so ewigen Eis der Arktis ebenso vertraut machen wie mit der Glut der Vulkane.

Rund 50 Bilder mit Fokus auf Landschafts- und Nachtfotografie sind in der Ausstellung in Trägerschaft des Kulturvereins der Verbandsgemeinde zu sehen – der dritten ihrer Art im Von-Busch-Hof nach 2020 und 2021. Noch spektakulärer fällt allerdings wie schon in den Vorjahren wieder das „Rahmenprogramm“ aus: mit Multivisionsschauen namhafter Expeditionsfotografen, die atemberaubende Bilder von ganz unterschiedlichen Ecken der Erde mitbringen, sowie Workshops für fotografische Einsteiger und einen interaktiven Vulkan-Vortrag für Kinder und Familien.

Auftakt mit „Arktisfieber“

Den Auftakt macht am Freitag, 11. November, um 20 Uhr der Österreicher Philipp Schaudy mit seiner Multivisionsshow „Arktisfieber“. Schaudy, der vor allem durch eine fünfeinhalb Jahre währende Weltumrundung per Fahrrad bekannt wurde, zeigt dabei die besten Bilder von 67 Reisen (!), die er innerhalb von 18 Jahren in die Polarregion unternommen hat: per Kanu in Kanada und Alaska, mit Geländewagen in Island, per Ski auf Spitzbergen oder mit Schiff oder gar Eisbrecher entlang der grönländischen Küste bis zum Nordpol – ein spannender Ausflug in die Kühltruhe des Planeten also, die es wegen des Klimawandels so vielleicht schon bald nicht mehr geben wird.

Tanz auf dem Vulkan

Am Samstag, 12. November, beginnt das Programm gegen 13 Uhr mit Fotowalks entlang der Stadtmauer von Freinsheim, bei denen Fototage-Organisator André Straub und der Homburger Natur- und Reisefotograf Daniel Spohn in die fotografischen Möglichkeiten direkt vor der Haustür einführen. Um 16 Uhr folgt dann im Von-Busch-Hof ein interaktiver Vortrag für Kinder mit dem Titel „Reise zum Mittelpunkt der Erde“, bei dem die Vulkanforscherin Ulla Lohmann von ihrer Arbeit berichtet – und auch ihren Hitzeschutzanzug mitbringt. Die Fotojournalistin und Dokumentarfilmerin, die übrigens aus der Pfalz stammt – sie wurde 1977 in Kaiserslautern geboren – bietet am Abend um 19.30 Uhr auch noch eine Version für Erwachsene, bei der sie die hautnahe Begegnung mit einigen der spektakulärsten Vulkane der Welt verspricht, darunter dem Benbow auf der Südsee-Insel Ambrym.

Faszination Nacht

Zuvor, um 17.30 Uhr, lädt der aus dem thüringischen Sömmerda stammende Stefan Liebermann noch zu einer Multivisionsshow mit dem Titel „Faszination Nachtfotografie“. Der studierte Physiker mit Schwerpunkt Optik, der erst 2015 zur Fotografie fand, nimmt mit auf eine Reise zu Vulkanen in Island, blickt aber auch in den Sternenhimmel. Am Sonntag, 13. November, gibt es kein Rahmenprogramm. Dafür ist die Fotoausstellung im Von-Busch-Hof an diesem Tag bei freiem Eintritt zu besichtigen. Dazu werden Kaffee und Kuchen offeriert.

Info

Weitere Infos zum Programm gibt es unter www.fototage-freinsheim.de. Tickets können auch direkt unter www.heimatlichter.com gebucht werden.