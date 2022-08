Ein Flächenbrand hat sich am Donnerstagnachmittag im Freinsheimer Gewerbegebiet „Weiße Gärten“ in der Nähe des DHL-Postverteilzentrums entzündet. DHL-Mitarbeiter bemerkten das Feuer, alarmierten die Einsatzkräfte und begannen nach Angaben der Feuerwehr parallel selbst mit der Brandbekämpfung. „Mit diesen ersten Löschmaßnahmen haben sie größeren Schaden vermieden. Denn wenn der Brand auf in der Nähe stehende Hecken übergegriffen hätte, wäre es nicht so glimpflich ausgegangen“, berichtet und lobt die Feuerwehr. So hingegen hätten die mit zwei Fahrzeugen angerückten zehn Retter nur noch die letzten Brandnester ablöschen müssen. Nach einer Dreiviertelstunde endete ihr Einsatz gegen 16.15 Uhr. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens seien noch unbekannt.