Mit einem Feuerlöscher hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag in Freinsheim am Bahnhofsgebäude sein brennendes Fahrzeug gelöscht. Wie die Feuerwehr berichtet, bemerkte der Mann gegen 16.45 Uhr während der Fahrt einen Brand im Motorraum seines Autos. Er stoppte den Pkw in der Franz-Lind-Straße. Mit einem kleinen Pulverlöscher unternahm er erste Löschversuche, die den Brand nur teilweise löschten. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer bemerkte dies, hielt an und übergab dem Betroffenen seinen Pulverlöscher. Damit hatte der Fahrer des brennenden Wagens Erfolg und konnte das Feuer löschen. Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten nach ihrer Ankunft den Brandschutz sicher und öffneten die Motorhaube, um zu kontrollieren, dass das Feuer endgültig gelöscht ist. Als weitere Vorsichtsmaßnahme wurde die Batterie abgeklemmt. Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz für die neun Einsatzkräfte, die mit einem Fahrzeug vor Ort waren, beendet. Ein zweites, mit alarmiertes Feuerwehrauto konnte direkt nach der Alarmierung wieder ins Gerätehaus zurückfahren, weil sein Einsatz nicht erforderlich war. Die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort. Verletzt wurde niemand.