Weil Gullys Feuer gefangen hatten, war die Dürkheimer Feuerwehr am Freitag und Samstag im Einsatz. Am Freitag wurde die Feuerwehr um 13.20 Uhr von Passanten alarmiert, die Brandgeruch sowie Rauchentwicklung aus einem Gully in der Sankt-Michaels-Allee auf dem Wurstmarktplatz wahrgenommen hatten. Die Wehrleute öffneten den Gullydeckel und löschten den glimmenden Unrat im Fangkorb des Ablaufs.

Gleiches Vorgehen dann einen Tag später um kurz vor 17 Uhr im Wellsring: Auch hier wurde die Leitstelle durch einen aufmerksamen Bürger über Brandgeruch und Rauchentwicklung aus einem Gully alarmiert. Erneut konnte die Feuerwehr brennenden Unrat im Gully feststellen und den Brand löschen.

Wegen dieser Alarmierungen weist die Feuerwehr auf die hohe Brandgefahr durch die lange Trockenheit hin. „Wir bitten die Bevölkerung, keine offenen Feuer in der Natur zu entfachen und keine Zigaretten oder andere brennende oder glimmende Gegenstände achtlos wegzuwerfen“, so Feuerwehrsprecher Dirk Gerhard. Auch sollten keine Fahrzeuge auf trockenen Wiesen abgestellt werden.