In der Nähe der Rhein-Haardtbahn-Haltestelle in Gönnheim wurde zweimal ein Feuer gelegt. Zum ersten Mal wurde die Feuerwehr am Samstagvormittag gegen 10.50 Uhr alarmiert. Gemeldet wurde laut Polizei eine Rauchentwicklung an der Bahnlinie zwischen Gönnheim und Ellerstadt. Feuerwehr und Polizei entdeckten vor Ort einen riesigen aufgetürmten Stapel von Rebstöcken, direkt neben den Bahngleisen, der aus bislang unerklärlichen Gründen zu brennen begann. Die Feuerwehr konnte das Feuer direkt und kontrolliert löschen. In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim erneut ausrücken, weil ein danebenliegender Stapel brannte. Ein Eigentümer konnte laut Polizei bislang nicht ermittelt werden. Es werden außerdem Zeugen gesucht.