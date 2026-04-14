Im Dach des Gradierwerks wurde tragendes Holz durch eindringendes Wasser geschädigt. Die maroden Balken sind jetzt ersetzt worden.

Ein Gerüst, aufgestellt an einem westlichen Abschnitt des Gradierbaus, weist auf Reparaturarbeiten hin. Tatsächlich wurden im Bereich der Dachkonstruktion mehrere geschädigte Teile am Gebälk festgestellt. Die nachfolgende Untersuchung ergab, dass durch einen defekten Dachziegel Niederschlagswasser eindringen konnte.

Mit seiner Länge von 333 Metern gilt das Gradierwerk als eines der größten in Deutschland. Auf 160 Pfeilern basierend, ist es das einzig erhaltene Bauwerk von sechs Gradierwerken, die einst zur Saline „Philippshall“ gehörten. In der heutigen Ausdehnung entstand es um die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Zweimal zerstört durch Brandstiftung, wurde der Gradierbau vor 16 Jahren wieder eröffnet. Die Balken des Dachstuhls bestehen laut Pressestelle der Stadtverwaltung aus Konstruktionsvollholz, das für tragende Bauteile verwendet wird. Es handle sich um Tannen- und Fichtenholz, verbaut im Rahmen der umfassenden Instandsetzung.

Solarmodule mussten vorübergehend weichen

Länger eindringendes Niederschlagswasser führt jedoch unweigerlich zu Substanzverlust und verminderter Tragfähigkeit. Hier beschädigte es aufgrund des Ziegelbruchs einen Dachsparren sowie Teile einer Fußpfette. Die Nässe im Gradierwerk, verbunden mit der typischen salzhaltigen Umgebung, hat das Holz zunehmend angegriffen und starke Braunfäule verursacht, eine Form des Holzabbaus durch Pilze.

Der Sparren und die Pfette in der Dachkonstruktion des Bad Dürkheimer Gradierwerks wurden ersetzt. Foto: Ladwig

Um einen Zugang zur Dachkonstruktion zu schaffen, wurde zunächst die Firma „activ solar“ tätig: Zwei Mitarbeiter bauten vorübergehend 20 Solarmodule ab. Mit einer Photovoltaikanlage ist das Gradierwerk seit seinem Wiederaufbau nach dem Brand von 2007 ausgestattet. Installiert hat sie „activ solar“ in Zusammenarbeit mit der Dachdeckerei Walther.

Nach der jetzt erfolgten Teil-Demontage wurden im betroffenen Bereich die Dachziegel entfernt. Erst nach diesen Maßnahmen konnten Mitarbeiter des Dürkheimer Unternehmens Lintz & Wolf Holzbau die notwendigen Arbeiten durchführen: Die schadhaften Hölzer wurden weggeschnitten und ausgetauscht. Jetzt werden die abgebauten Module wieder installiert.

Kontrollen sind wichtig bei Holzkonstruktionen wie im Bad Dürkheimer Gradierwerk. Foto: Ladwig

Das passende Holz ist schon bestellt

Für das Dürkheimer Gradierwerk sind ausgebaute Elemente wie Galerien, Türmchen und Balkonelemente charakteristisch. Nicht weit von der reparierten Dachkonstruktion entfernt müssen zwei Balkonabschnitte saniert werden. Die Holzbalken unter dem Bodenbelag zeigen ebenfalls einen starken Befall durch Braunfäule.

Sichtbar wird der Schaden durch würfelartige Risse und eine braune Verfärbung; dabei verliert das Holz jegliche Stabilität. Laut Pressestelle der Stadt ist für die betroffenen Abschnitte Lärchenholz bestellt, sodass die Arbeiten nach Lieferung zeitnah ausgeführt werden sollen.