„Die Anfänge waren schon etwas schwierig“, berichtet Peter Döngi, der die Geschichte des Weindorfs seit 20 Jahren aktiv miterlebt, 15 davon als Weindorfsprecher. Umso mehr freut er sich, dass das Weindorf im Laufe der Jahre nicht nur gewachsen ist, sondern sich auch etablieren konnte.

Das liegt laut Döngi unter anderem an der Atmosphäre, die sich doch etwas von den traditionsreichen Schubkärchlern abhebt. „Die Winzer können sich im Weindorf anders präsentieren, die Weinvielfalt ist deutlich größer. Die Karte beinhaltet auch mal etwas ausgefallenere, exotischere Sorten. Außerdem hat man hier mehr Platz, die Durchgänge und Wege werden dieses Mal sogar noch breiter als in den vergangenen Jahren, sodass sich das Festtreiben besser verteilen kann“, sagt Döngi.

Nicht nur die Platzaufteilung ist anders als in den Schubkärchlern, auch musikalisch hebt sich das Weindorf vom sonstigen Angebot in den Festzelten ab. Seit 30 Jahren, also von Anfang an, haben die sonntäglichen Jazzkonzerte die Besucher begeistert. Daher steht es außer Frage, dass auch in diesem Jahr wieder Jazztöne im Weindorf erschallen werden. Am 11. September spielt von 11 bis 14 Uhr Salonissimo, eine Woche später, am 18. September, unterhält ebenfalls von 11 bis 14 Uhr die Crack Hoffmann Jazzband die Gäste.

Zudem gibt es noch eine weitere musikalische Überraschung, immerhin müssen 30 Jahre Weindorf auch gebührend gefeiert werden. Das Jubiläumsfest findet am Mittwoch, 14. September, statt. An diesem Tag hat das Weindorf von 15 bis 22 Uhr geöffnet, ab 18 Uhr spielen die Gitarrenhelden.

Dieser zusätzliche Jubiläumstag ist nicht die einzige Neuerung, die es bei diesem Wurstmarkt im Weindorf gibt. Die Winzer werden in diesem Jahr vom Weingut der Bad Dürkheimer Lebenshilfe verstärkt, sodass die Besucher sich auf das Angebot von insgesamt 13 Winzern freuen können.

Vor 30 Jahren ist das Weindorf mit zehn Winzern an den Start gegangen, ergänzt von fünf Gastronomen, bei denen es dieses Mal ebenfalls eine Änderung gibt. Jeder Gastronom bekommt ein eigenes Zelt, zuvor teilten sich immer zwei einen Standort. Einzig „K – Das Restaurant“ der Fronmühle hat bereits Wurstmarkterfahrung, der Almensee, Cater Keller und das Restaurant Honigsäckl feiern ihre Weindorf-Premiere.

Ihren ersten Auftritt wird auch die neue Dürkheimer Weinprinzessin haben, die traditionell am ersten Montag, 12. September, um 18 Uhr im Weindorf inthronisiert wird.