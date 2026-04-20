Nicht nur den Wehrleuten wurde beim Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Weisenheim am Sand gedankt. Es gab auch eine Auszeichnung für eine Angehörige.

In einem Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr in Weisenheim am Sand dankten Vertreter aus Politik, der Kirchen und der Vereine den aktiven Kräften für ihre Dienste an der Gesellschaft. Auch die Unterstützung, die sie durch ihre Familien erhalten, wurde nicht vergessen. „Die Feuerwehr gibt uns allen ein Gefühl von Sicherheit“, zollte Erster Kreisbeigeordneter Timo Jordan den rund 55 Aktiven für ihre Einsatzbereitschaft, ihren Mut und ihre Verlässlichkeit Respekt. Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) war es wichtig, auch den Familien, Partnern und Arbeitgebern zu danken, die das Engagement der Feuerwehrleute mittragen. „Ohne diesen Rückhalt wäre der freiwillige Dienst am Nächsten nicht denkbar“, so Oberholz in der Aula der Grundschule.

Zum ersten Mal in der VG Freinsheim wurde die Floriansnadel des Landesfeuerwehrverbands verliehen: Sie ging an Susanne Anthon für langjährige familiäre Unterstützung sowie besondere und herausragende Dienste für die Feuerwehr. Wehrführer Udo Gumsheimer und sein Stellvertreter Jörg Hoffmann erhielten die Landesfeuerwehrehrennadel in Bronze.