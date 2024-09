Das Backhaus und die Schmiede in der Dorfmitte von Bobenheim am Berg werden am Samstag, 7. September, pünktlich um 12 Uhr zum Backhaus- und Schmiedefest wieder aus dem Schlaf erweckt.

Wer es selbst einmal versuchen möchte, ist herzlich eingeladen, das Eisen zum Glühen zu bringen oder einfach den Schmieden über die Schulter zu schauen und vieles über das alte Handwerk zu erfahren. Auch die Jüngsten können mitarbeiten und ein erstes Werkstück anfertigen.

Gegenüber am Backhaus werden Köstlichkeiten aus dem heißen Steinbackofen serviert. Dazu werden nach Angaben der Beigeordneten Maria Schwarze-Kaufmann Weine der Bobenheimer Winzer gereicht. Es gibt frische Laugenbrezeln, Winzergulasch mit schmackhaftem Brot, gefüllte Winzertoasts, gebackenen Schafskäse und vieles mehr.

Die Kindergarteneltern servieren Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr spielen die BoBtones.