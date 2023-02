Am Dienstag, 21. Februar, dreht der SWR zwischen 10 und 17 Uhr in Gönnheim, und zwar für die Sendung „Stadt – Land – Quiz“ Gönnheim gegen Aichstetten (Baden-Württemberg). Gespielt werden vier oder fünf Raterunden, das Suchspiel für Gönnheim übernehmen Heike Ditrich und Barbara Beck. Dabei brauchen sie möglicherweise die Unterstützung der Gönnheimer. Das Rateteam verschickt dann ein Suchbild über soziale Medien. Es geht nur um den Spaß – zu gewinnen gibt es nichts. Ausgestrahlt wird die Sendung voraussichtlich am 18. März, sie dauert rund 45 Minuten. In der ARD-Mediathek kann man sich zur Information vorherige Sendungen ansehen.