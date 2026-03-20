Um den Bedarf einer Ganztags-Ferienbetreuung in den kommenden Herbstferien besser einschätzen und abdecken zu können, hat die Stadtverwaltung eine Online-Umfrage gestartet. Bis Sonntag, 22. März, können Eltern noch Informationen zu ihrer benötigten Betreuung abgeben. Diese wird in den Herbstferien 2026 für alle Erstklässler offen sein und gemäß des neuen Ganztagsgesetzes in den folgenden Schuljahren stufenweise auf alle Grundschulklassen ausgeweitet werden. Entsprechend können Eltern in der Umfrage auch ihren Betreuungsbedarf für Geschwisterkinder angeben.

Auch wenn kein Wunsch nach Betreuung bestehe, helfe eine kurze Beantwortung der Umfrage, die zukünftige Ferienbetreuung organisieren zu können, so die Stadtverwaltung. Die Umfrage und weitere Informationen sind unter dialog.bad-duerkheim.de zu finden.