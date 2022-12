Beispielhaft zeigt der jüngere Teil der Georgskirche in Wachenheim den Stil der Neugotik: Ein typisches Merkmal sind spitz zulaufende Fensterbogen.

Vom mittelalterlichen Kirchenbau gibt nur noch wenige Zeugnisse. Nachdem zunächst eine Chorturmkirche errichtet wurde, entstand später ein neuer Chor östlich des Turms. Im 17. Jahrhundert brachten zwei Kriege schwere Zerstörungen und hinterließen die Georgskirche als Ruine. Das wieder aufgebaute Gotteshaus teilten sich die Gläubigen ab dem frühen 18. Jahrhundert: Die Katholiken übernahmen Chorraum und Teile des unteren Turmbereichs, die Protestanten das Langhaus.

Dessen Neubau stammt aus den Jahren 1860 und 1861. Im Historismus jener Zeit lebten Kunst- und Baustile vergangener Epochen wieder auf. Das Langhaus von St. Georg präsentiert sich mit seiner Fassade in neugotischen Formen. Der Spitzbogen wird betont durch die Einfassungen der Fenster mit rotem Sandstein. Wirkungsvoll heben sie sich an den Außenwänden vom hellen Putz ab. Auch die Strebepfeiler klingen an die Baukunst der Gotik an.

In der Adventszeit leuchten große, kunstvolle Sterne an der Kirche. Benannt nach der Herrnhuter Brüdergemeinde, verschönern sie den gesamten Wachenheimer Marktplatz.