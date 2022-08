Wie markant die Architektur im 19. Jahrhundert an historische Bauformen anknüpfte, das zeigen diese Fenster eines Wachenheimer Hofes.

Sie gehören zum ausgedehnten Anwesen des Kolb’schen Hofes in der Weinstraße. Der Name stammt vom Adelsgeschlecht der Kolbe von Wartenberg. Sie nannten sich nach der Burg Wartenberg bei Kaiserslautern. Seit dem 14. Jahrhundert war das einstige Wachenheimer Anwesen in ihrem Besitz, bis sich im 18. Jahrhundert ihre finanzielle Lage immer mehr verschlechterte.

1784 verkaufte der überschuldete Graf Friedrich Karl den Hof an den Grafen Franz von Sickingen, den letzten Nachkommen des Hauses Sickingen. Der zunächst vorläufige Kaufvertrag wurde unter Graf Ludwig Kolb 1788 endgültig abgeschlossen. Nur wenige Jahre danach vertrieben einfallende französische Revolutionstruppen die Grafen Kolb aus der Pfalz. Später versteigerte die französische Verwaltung den Hof, und vor rund 200 Jahren hat ihn Weingutsbesitzer Johann Ludwig Wolf erworben.

Bemerkenswerte Stilelemente

Von der ursprünglichen Bausubstanz blieben nur wenige Reste erhalten. Die heutigen Gebäude aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert sind vom Historismus geprägt und weisen mit Fenstern, Torfahrten und Fassadengliederung bemerkenswerte Stilelemente auf. Zu den Umrandungen der Fenster aus rotem Sandstein gehört der Segmentbogen. Durch die darüber gesetzten Schmuckformen wird er stark betont. Dekorativ wirken auch die ornamental gearbeiteten Reliefs unter den Fenstern.