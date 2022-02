In traditioneller Bauweise mit Naturstein präsentiert sich das ehemalige Rat- und Schulhaus von Grethen. Allseits gesägte Quader und profilierte Fenstergewände prägen die Fassade.

Die Baugeschichte des stattlichen Hauses in der Friedrich-Ebert-Straße reicht zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Etwas später, um 1875, wurde das Gebäude aufgestockt. Heute umfasst es zweieinhalb Geschosse mit Satteldach. Wirkungsvoll demonstriert das einstige Schulhaus noch die „alte Schule“ des Bauens mit Naturwerkstein als tragendem Element. Aus ebenmäßig und präzise gefertigten Sandsteinquadern setzt sich das Mauerwerk zusammen. Die massive Konstruktionsweise stellte hohe Ansprüche an die Bearbeitung der Bauteile und ihrer Oberfläche.

Aufwändig gestaltet wurden auch die Gewände der zahlreichen Fenster. Ihre Einfassungen aus rotem Sandstein sind sorgsam mit Profilen und Einschnitten ausgearbeitet. Zur Gesamtwirkung tragen farblich abgesetzte Eckquader und dekorativ abgestufte Umgrenzungen mit sich wiederholendem Muster bei. All diese Elemente zeigen ein ausgeprägtes Interesse am Historismus. Die damalige Architektur griff Stilmerkmale vergangener Bauepochen auf und entwickelte sie weiter. Auch wenn der Stein des alten Schulhauses stark nachgedunkelt ist, beeindruckt es bis heute mit seinen architektonischen Qualitäten.