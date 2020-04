Gerade in der Zeit des Coronavirus stehen Fenster für die Sehnsucht nach Aufbruch und Freiheit

Auf den Stadtplatz in Bad Dürkheim sind diese zwei offenen Fenster gerichtet. Sie gehören zur fünfteiligen Fensterreihe eines Wohn- und Geschäftshauses. Die Entstehung seines Kerns wird in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts datiert, während der große Bogen der Torfahrt aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt. Eine Jahrhunderte alte Geschichte verbindet sich sinnbildlich mit der Gegenwart: Fenster wie diese symbolisieren sich öffnende Möglichkeiten, Verbindungen zu schaffen: zwischen drinnen und draußen, zwischen dem privaten und öffentlichen Raum. Doch Kontakte vielerlei Art sind derzeit eingeschränkt, werden begrenzt und schmerzlich vermisst. Auch für die Sehnsucht nach Aufbruch und Freiheit gelten Fenster als Symbol. „Wir sind alle Gefangene, aber einige von uns leben in Zellen mit Fenstern und einige in Zellen ohne Fenster“, schrieb der libanesisch-amerikanische Künstler, Dichter und Denker Khalil Gibran, der von 1883 bis 1931 lebte. Ein Wort, das gerade jetzt besondere Bedeutung erhält.