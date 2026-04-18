Die Geschichte des Fensters reicht ins 14. Jahrhundert zurück. Bis heute lässt sich der geschlossene Charakter des Kolbschen Komplexes in Wachenheim erkennen.

Die Rückseite historischer Anwesen bleibt oft unbeachtet – und doch ist sie bemerkenswert. Das verschlossene Fenster gehört zum ausgedehnten Komplex des Kolbschen Hofes in Wachenheim. Er liegt zwischen Weinstraße und westlich verlaufender Stadtmauer. Der Name des Anwesens stammt von der Familienlinie der Kolbe von Wartenberg. Benannt hat sich das Adelsgeschlecht nach der Burg Wartenberg bei Kaiserslautern. Über 400 Jahre blieb der Hof im Besitz der Familie. Viele solcher mittelalterlichen Adelssitze sind heute umgebaut oder ganz verschwunden. Auch von den Kolbschen Gebäuden, die um 1340 entstanden, blieben nur Reste erhalten. Ab dem 19. Jahrhundert wurde der Hof zum Weingut ausgebaut. Doch bis heute lässt sich der geschlossene Charakter des Anwesens erkennen: Die repräsentativen Gebäude mit Toreinfahrt liegen an der Weinstraße; dagegen befinden sich im hinteren Bereich des Innenhofs die Nebengebäude für landwirtschaftliche Nutzung wie Scheunen und Lager. Mit Mauern und Fenstern stehen sie bis heute für eine wechselvolle Geschichte.