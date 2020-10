Über der Schulgasse in Bad Dürkheim liegt im Dachgeschoss eines Eckhauses dieses Gaubenfenster.

Der gesamte Dachaufbau weist auf die lange Geschichte des Gebäudes hin, in dessen Erdgeschoss sich ein Optiker-Fachgeschäft befindet. Die Errichtung des Hauses reicht zurück ins Jahr 1787. Damit fällt sein Entstehen in die Zeit des ausgehenden Barocks. Einige Elemente an der Dachgaube zeigen noch heute die damalige Vorliebe für schmückendes Beiwerk. Dazu gehört beispielsweise der Aufsatz mit Spitze auf dem zeltförmig hochgezogenen Dach.

Die Gaube wurde mit Schiefer gedeckt und verkleidet. Wo die Platten des Naturmaterials das vierteilige Sprossenfenster und seinen flachen Segmentbogen umrahmen, zeigen sie unterschiedliche Verlegetechniken. Dabei wirkt jede auf ihre Weise dekorativ. Das Gebäude an der Ecke Römerplatz/Schulgasse besitzt unterschiedlich gebaute Gauben, wobei die beiden über der Schulgasse weiter aus der Dachfläche hervortreten. Die Bezeichnung „Gaube“ leitet sich aus dem mittelhochdeutschen „Gupfe“ für Giebel oder Spitze her.