Mit drei Fensterreihen blickt dieses Haus auf die Weinstraße Nord in Bad Dürkheim. Besonders die Fenster im Erdgeschoss werden von aufwendigem Schmuckwerk umrahmt.

In seinem Kern geht das Gebäude in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück, erweitert wurde es in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals gestaltete man Hausfassaden gern im historisierenden Stil und orientierte sich dabei an verschiedenen architektonischen Formen der Vergangenheit. Das zeigt sich auch in der ausgeprägten Dekorfreude an diesen Fenstern. Plastisch ragt ein langgezogener bekrönender Sims aus der Hauswand hervor. Zusammen mit den darunter liegenden Feldern und Vorsprüngen unterstreicht er die horizontale Aufteilung. Auch die schlanken Säulen zwischen den Fenstern knüpfen an klassische Formelemente an. In der Betonung der Senkrechten schaffen sie einen wirkungsvollen Kontrast zum Gesims. Die Tür und die meisten Fenster des Hauses sind heute durch Rollläden oder Klappläden verschlossen.