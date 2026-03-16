Licht in den Fenstern als Zeichen: In der ehemaligen Synagoge von Deidesheim leuchtet es für lebendige Begegnung.

Das Gebäude in der Bahnhofstraße wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut. Typisch für jene Zeit ist der historisierende Charakter: Die hohen Synagogenfenster sind von Rundbogen überspannt und entsprechen dem neoromanischen Stil.

Um 1850 gehörten knapp 100 Mitglieder zur jüdischen Gemeinde von Deidesheim. Bedingt durch starke Auswanderung ging die Zahl jedoch stark zurück: Vor 100 Jahren lebten nur noch zwölf jüdische Einwohner in der Stadt. Sie konnten die Synagoge nicht mehr unterhalten und verkauften sie 1936 an einen Fuhrunternehmer. Danach wurde sie als Lager genutzt.

Dieser Umstand bewahrte das Gebäude vor der Zerstörung in der Pogromnacht am 9./10. November 1939. Somit gehört es zu den wichtigen Zeugnissen jüdischer Geschichte in der Pfalz. Unter Denkmalschutz steht das Bauwerk seit knapp 40 Jahren, und 1992 wurde es von der Stadt Deidesheim erworben. Für den Erhalt und die kulturelle Nutzung setzt sich der „Freundeskreis ehemalige Deidesheimer Synagoge“ ein. Auch hat der 1994 gegründete Verein notwendige Restaurierungsarbeiten maßgeblich unterstützt.

Das war Oswald Hugo Feis

Am Eingangstor zum Innenhof erinnert eine Gedenktafel an Oswald Hugo Feis. Geboren 1872, betrieb er am Deidesheimer Marktplatz eine Weinhandlung und war über viele Jahre angesehenes Mitglied im Stadtrat. Bei der sogenannten „Judenaktion“ im November 1938 zerstörten Nazi-Schergen seine Wohnung und misshandelten ihn schwer.

Zwangsweise wurde Feis in mehrere „Heil- und Pflegeanstalten“ eingewiesen. Im Zuge der NS-„Euthanasie“ selektierte man hier Patienten und deportierte sie in Tötungsanstalten. Eine von ihnen war in Hartheim in Österreich. Bis Ende 1944 fanden hier 30.000 Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen sowie KZ-Häftlinge den Tod durch Kohlenmonoxidgas. Auch Oswald Hugo Feis wurde dort ermordet. Nach ihm ist dank der Initiative des Freundeskreises der Innenhof der ehemaligen Synagoge benannt – in Erinnerung an seine Entrechtung und Ermordung und an die vieler anderer Opfer.