Durch Kirchenfenster wie die, die hier im Mittelpunkt stehen, dringt Licht in manchen dunklen Winterabend. Sie gehören zur Ostseite der protestantischen Kirche von Erpolzheim.

Errichtet wurde das Gotteshaus in den Jahren 1847 bis 1849 als einschiffiger Saalbau. Zahlreiche Erpolzheimer Protestanten beteiligten sich damals in Eigenleistung. Kurze Zeit zuvor war der Vorgängerbau wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Von ihm ist dokumentarisch kaum etwas überliefert.

Stilistisch kann man die heutige Kirche dem späten Klassizismus zuordnen. Die historisierende klassizistische Architektur löste im 18. Jahrhundert die Schmuckfreude des voraus gegangenen Barock ab. Stattdessen lehnte sie sich an Formen der Antike und ihre Wiederbelebung in der Renaissance an.

Lineare Stilelemente wie Fries und Mauerblenden umrahmen die aneinandergereihten Fenster. Im hochformatigen Rechteck setzen sie sich aus kleinen Sprossenfeldern zusammen, die zusätzlich diagonal untergliedert sind. Halbkreisbogen schließen die weite und klare Fensterform oben ab. Die Bogenfelder sind als Lichtquellen ebenfalls verglast und in Felder aufgeteilt. Durch die Fenster kann der Außenstehende ihren Gegenpart auf der anderen Seite sehen. Zu erkennen ist auch die über 170 Jahre alte Orgel.