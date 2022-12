Auch verriegelte Fenster können einen besonderen Reiz ausstrahlen. Dieses Beispiel, bei dem sich Holz, Sandstein und Eisen zusammen fügen, findet sich im Ortskern von Erpolzheim.

Bläulich gestrichene Klappläden verschließen das Fenster. Es gehört zum Erdgeschoss eines Nebengebäudes in der Mühlgasse. Massive Mauern aus Naturstein stehen für die Langlebigkeit solcher Häuser. Die heute unverputzte Außenseite zeigt helle Steine in verschiedener Größe. In Schichten gesetzt, sind auch die Lagen unterschiedlich hoch. An der rauen Oberfläche der Steine lassen sich deutlich die Spuren der Bearbeitung erkennen.

Auch die umlaufende Fassung des Fensters besteht aus hellem Sandstein. Im Gegensatz zur Hausmauer zeigt sie eine Glätte, die für solche Umrandungen typisch ist. Fast über die gesamte Breite der Fensterläden ziehen sich stabilisierende Querhölzer mit Beschlägen. Die eisernen Ladenbänder halten die beweglichen Läden auf fester Drehachse.

Zur Gasse hin steht ein kleines, immergrünes Gehölz: Kein geläufiger Nadelbaum, sondern ein Olivenbäumchen sorgt mit seiner abendlichen Beleuchtung für weihnachtliche Stimmung.