Das mehrteilige Sprossenfenster gehört zum ehemaligen Schulhaus in Hardenburg. Erbaut in den Jahren 1910 bis 1911, beherbergt das Gebäude an der Kaiserslauterer Straße heute eine Kindertagesstätte.

Laut Informationstafel verfügte das frühere Schulhaus über zwei große Unterrichtsräume. Ab den 1920er-Jahren gab es im Kellergeschoss sogar eine öffentliche Badeanstalt,