Das Drillingsfenster mit dem darüber liegenden Bogenfeld gehört zum ältesten Teil der Salvatorkirche von Kallstadt. Geprägt ist das Gotteshaus von zwei Baustilen.

In diesem Jahr feiert die Salvatorkirche ihr 250-jähriges Bestehen. Anstelle der heutigen protestantischen Pfarrkirche gab es zuvor eine kleinere, ostwärts ausgerichtete Kirche, die dem heiligen Alban geweiht war. Bis heute zeugt der mittelalterliche Teil des Kallstadter Kirchturms von diesem Vorgängerbau.

Das Fenster befindet sich im unteren Turmgeschoss, das den einstigen Chor bildete. Hier vermutet man die ursprüngliche Kapelle St. Alban. Der bauliche Kern wird ins späte 13. Jahrhundert datiert. An der Ostwand öffnet sich das Fenster zur Straßenseite – in der Außenansicht hat diese Serie es schon vorgestellt. Unter einem größeren Bogenfeld teilt es sich in drei Längsöffnungen, die mit Spitzbogen auf einer Höhe abschließen. Bemerkenswert ist das Innere des Chors mit seinem gotischem Gewölbe. Zu den hier verborgenen Kunstwerken gehört eine schöne Tragefigur, integriert in die Konstruktion der Gewölberippen. Unter dem später aufgetragenen Putz treten Reste der mittelalterlichen Wanddekoration mit bemalten Konsolen und Eckquadern zutage.

Der Chorraum hat einen quadratischen Grundriss. In spätgotischer Zeit erhielt er seinen achteckigen Turmaufbau. Noch später, im Barock, kam der hohe Schieferaufsatz hinzu. Nach dem Abriss der gotischen Albanskirche folgte der Neubau des barocken Kirchenschiffs. Seitdem trägt das Gotteshaus seinen Namen nach dem lateinischen „salvator“ für „Erlöser“ und „Retter“.