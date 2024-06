An manchen Abenden erscheinen die Mauern und Fensteröffnungen der Klosterruine Limburg in ungewohntem Licht. So wie an den kommenden Wochenenden, wenn das „Theater an der Weinstraße“ (TadW) sein neues Sommerstück präsentiert und zugleich sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Die farbintensiv umrahmten Fenster gehören zu einer langen Reihe im nördlichen Seitenschiff der einstigen Abteikirche. Nach oben bildet ein halbkreisförmiger Bogen den Fensterabschluss. Er soll Druck und Last des Mauerwerks an die seitlichen Lager weitergeben. Das halbe Rund weist auf den Stil der Romanik hin. Auch die massive Bauweise ist typisch für die damalige Zeit.

Auf den Mauern der dreischiffigen Säulenbasilika lastete voll das Gewicht des Kirchendachs, denn direkte statische Ableitungen wie in der Gotik gab es noch nicht. Zugleich zeichnet sich die Klosterkirche durch besonders große, hohe Fensteröffnungen aus, die das starke Mauerwerk auflockern. So bleibt vorstellbar, wie viel Tageslicht sie ins Innere ließen.

Andere Wirkungen erzielen heutige Beleuchtungskonzepte. Das zeigen in diesem Jahr wieder eindrucksvoll die Freiluft-Aufführungen des TadW. Nach Einbruch der Dämmerung schaffen die Lichtgestalter des Theaters eine besondere Kulisse: Mit starken Farben heben sie Strukturen von Sandsteinmauern und Fensterlaibung hervor.