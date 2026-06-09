Der Dürkheimer Gradierbau, Saline genannt, erlebte viele Veränderungen. Markant sind vor allem die Metamorphosen seiner beiden Türmchen.

Über dem Dach des Dürkheimer Gradierbaus erheben sich zwei Turmaufsätze. Weit auseinander stehend, sind sie gleich aufgebaut und haben jeweils eine umlaufende Fensterreihe. Historische Abbildungen lassen erkennen, dass die Dachaufbauten früher deutlich anders aussahen. Beim heutigen Duo handelt es sich um Nachbauten früherer Baukörper, die höher aufragten und insgesamt wuchtiger wirkten.

Nach unten turmartig fortgesetzt, gingen sie nach oben ebenfalls in eine achteckige Form über. Im Unterschied zu heute waren sie jedoch nicht von einem Zeltdach gedeckt. Stattdessen umschloss ein Geländer die obere Plattform, was den Aufbauten den gewünschten Aussichtscharakter gab. Trotzdem wirkten sie geschlossener, denn im Gegensatz zu heute fehlten die umlaufenden Fenster.

Die Turmaufsätze sind ein Beispiel für viele äußerliche Veränderungen des gesamten Bauwerks, bedingt durch eine wechselvolle Historie. Neben Kriegsschäden, Besatzung, Verfall und Brandstiftungen ist seine Geschichte ebenso von Erneuerung und bemerkenswerter Entwicklung geprägt. Eine der bedeutenden Änderungen zeigt das rund 330 Meter lange Bauwerk mit seinem neuen Dach: Es ist mit Modulen einer Photovoltaikanlage bedeckt.

Schon lange keine Salzproduktion mehr

Wo heutige Besucher den erfrischenden „Meeresluft-Effekt“ genießen, wurde früher Salz gewonnen. Über aufgeschichtete Reisigwände rieselt salzhaltiges Wasser, die sogenannte Sole. Der Schwarzdorn, auch Schlehdorn genannt, bildet ein feines Netz aus verästelten Zweigen, wo sich die Sole in dünnen Filmen und Tropfen verteilt und das zerstäubte Wasser verdunstet.

Somit erhöht sich der Salzgehalt – die Sole wird gradiert. Insgesamt sechs Gradierwerke umfasste einst die Dürkheimer Saline. Im Sied- oder Sudhaus fand der technische Hauptprozess statt: Dort verdampfte die angereicherte Sole in großen Pfannen, bis das Salz kristallisierte.

Vor mehr als einem Jahrhundert endete in Bad Dürkheim die Salzproduktion. Erhalten geblieben ist vom historisch gewachsenen Salinenkomplex nur das Gradierwerk mit den zwei Turmaufsätzen. Viele Menschen schätzen seine wohltuende Wirkung auf die Atemwege.