Am Donnerstag gegen 16 Uhr kamen die Bewohner eines Hauses in der Hauptstraße in Leistadt nach einer einstündigen Abwesenheit nach Hause und stellten fest, dass ein Fenster sowie eine Hofzwischentür des Einfamilienhauses geöffnet war. Die Polizei geht von einem Einbruch aus. Entwendet wurde laut Bericht aber nichts, ein Schaden entstand nicht. Dennoch bitten die Beamten um Zeugenhinweise.