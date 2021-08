War es eine Sachbeschädigung oder ein Einbruchsversuch? Dieser Frage geht die Polizei nach, nachdem in der Nacht auf Freitag ein Fenster eines Discounters in der Dürkheimer Bruchstraße beschädigt wurde. Wer für den Schaden in Höhe von rund 500 Euro verantwortlich ist, ist laut Polizei noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.