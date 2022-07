Feigen sind lecker, das finden nicht nur menschliche Obstgenießer. Kaum reifen sie an den Zweigen, schon stellen sich gefiederte Gäste ein, die noch dazu gewandt im Klettern sind. Was so ein rechter Haussperling ist, der erlaubt sich auch das Naschen am hausnahen Feigenbaum.

Hier pickt von oben das Weibchen in die Feige und von unten streckt sich das Männchen nach ihr aufwärts. Die beiden unterscheiden sich: Während das Weibchen eher unscheinbar wirkt, ist der männliche Spatz kontrastreicher. An den schwarzen Federn von Kehle und Brustlatz kann man ihn leicht erkennen. Der kräftige, kompakte Schnabel der Spatzen kann bestens Körner knacken. Was nicht heißt, dass er für weiches Obst unbrauchbar wäre.

Für den Menschen werden die angepickten Früchte ungenießbar, weil sich an ihnen ganz schnell Wespen einstellen. Sie höhlen die Feigen immer weiter aus. Oft werden die Insekten vom fruchtigen Aroma so zahlreich angelockt, dass dann selbst hungrige Sperlinge die Flatter machen.