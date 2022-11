Die Bewohner waren nicht zu Hause, doch eine aufmerksame Mitbürgerin hat am Dienstag gegen 16 Uhr den piepsenden Rauchmelder in einem Anwesen in der Deidesheimer Straße in Gönnheim gehört und die Feuerwehr verständigt. Die Retter rückten mit zwei Wagen und 14 Einsatzkräften an. Da sie weder einen Brand noch Rauch entdecken konnten, warteten sie, bis ein Familienangehöriger die Haustür mit einem Zweitschlüssel öffnete. Doch auch im Innern fand sich kein Hinweis auf ein Feuer. Weshalb der Rauchmelder im Flur ausgelöst hatte, blieb unklar. „Wir haben in zurückgestellt, mehr war in diesem Fall nicht nötig“, berichtete der stellvertretende Wehrführer Thomas Triebskorn.