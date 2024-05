Nach 20 Jahren in der Jamaika-Koalition hat die Dürkheimer FDP die vergangenen fünf Jahre in der Opposition verbracht. „Ich glaube, man hat zu viel gewollt und keine Prioritäten gesetzt“, sagt FDP-Spitzenkandidatin Petra Dick-Walther über die Entwicklung der Stadt in dieser Zeit. „Ich möchte den Mut haben zu sagen: In den Jahren, in denen wir Verantwortung getragen haben, haben wir viele Entscheidungen gemeinsam getroffen, aber wir haben sie auch schneller umgesetzt. In den letzten fünf Jahren hat das schnelle Umsetzen nicht mehr stattgefunden.“ Warum ihre Partei mehrfach gegen Projekte in der Stadt gestimmt hat, weshalb für sie der Bau eines Hotels auf dem Gelände der Alten Stadtgärtnerei nicht vom Tisch ist und welche Vision die FDP für den Wurstmarkt hat, steht in unserem ausführlichen Artikel.